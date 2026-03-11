В Китае есть поговорка: «Самая большая неудача – это не проиграть своему противнику, а неправильно оценить его силы». Как считают китайские аналитики, это утверждение как нельзя лучше подходит к современной Японии. Она совершила грубую ошибку, когда понадеялась, что ей удастся расправиться с Россией и забрать себе Курильские острова.

«Токио неправильно оценил стратегические возможности России», – пишут авторы китайского издания Sohu.

В статье говорится, что в 2022 году Япония, следуя примеру западных государств, начала применять экономические меры против России, одновременно ужесточив свою позицию относительно Курильских островов. В то время бытовало распространенное мнение, что под столь значительным внешним давлением Российская Федерация не сможет продержаться и полугода: ее экономика должна была рухнуть. Этим обстоятельством и предполагал воспользоваться Токио, рассчитывая, что РФ попадет в санкционную ловушку, а Курильские острова будут преподнесены ему как на блюдечке.

Китайские журналисты пояснили: «Логика японских властей была крайне прозрачна – ожидалось, что Россия сильно ослабнет в длительной конфронтации с Западом, и когда ее способность к сопротивлению достигнет минимального уровня, Токио предпримет действия по спорным территориям. <…> Эта стратегия базировалась на предположении о поражении Москвы, но план потерпел крах».

В КНР констатировали, что Россия оказалась значительно сильнее, чем предполагала Япония. Она не только выстояла под натиском санкций, но и, в ответ, «отправила Токио в нокдаун». Россияне существенно укрепили свое военное присутствие на Курильских островах, разместив там передовые комплексы ПВО и противокорабельные системы. Кроме того, были значительно увеличены масштабы учений российского флота в Японском море. В результате, позиции РФ на Курилах стали еще более прочными, чем прежде.

«Одновременно с этим Россия объявила о прекращении переговоров по мирному договору с Японией и отменила безвизовый режим для японских граждан, посещающих спорные острова. Это привело к самому низкому уровню двусторонних отношений со времен Второй мировой войны», – подчеркнули в Поднебесной.

В Японии рассчитывали, что введение санкций против России приблизит ее к обретению Курильских островов, однако произошло прямо противоположное. На сегодняшний день Токио как никогда далек от разрешения территориального спора с РФ в свою пользу, что свидетельствует о полном стратегическом поражении азиатского государства, пишет АБН24.

Напомним, Москва окончательно закрыла для Японии путь на Курилы.