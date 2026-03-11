Запад негодует: Россия извлекает выгоду, не сделав ни единого выстрела в Персидском заливе

Разразившийся на Ближнем Востоке кризис привел к резкому скачку цен на энергоносители и проблемам с их поставками. В такой ситуации российский президент Владимир Путин заявил, что его страна может прекратить экспортировать топливо в Европу и сосредоточиться на более перспективных рынках. Как отметили западные журналисты, Россия обладает крупнейшими в мире запасами природного газа и собирается извлечь максимум выгод из сложившейся ситуации.

«Его заявления (речь про Путина) прозвучали на фоне резкого роста цен на нефть и газ после ударов США и Израиля по Ирану и ответных ударов Тегерана, что вызвало опасения по поводу нарушения потоков энергоносителей с Ближнего Востока, что может пойти на пользу России», – пишут авторы бизнес -издания.

В статье говорится, что текущая геополитическая обстановка принесла России ощутимые выгоды. В настоящее время повышенное внимание приковано к Ормузскому проливу, через который проходит примерно пятая часть всех мировых объемов нефти и газа. Блокада этого стратегически важного водного пути Ираном вызвала немедленные и предсказуемые последствия: начались сбои в поставках энергоносителей, которые уже затронули множество государств. Для Российской Федерации, являющейся одним из ведущих мировых экспортеров энергоресурсов, подобное развитие событий оказалось весьма благоприятным, причем без каких-либо активных действий с ее стороны.

«Россия получает значительные преимущества, не предпринимая никаких военных действий в Персидском заливе», – выражают свое возмущение западные аналитики.

Исторически Россия занимала лидирующие позиции по поставкам газа в Европу, однако за последние годы ее доля на этом рынке существенно сократилась. Тем не менее, возникшие проблемы с транспортировкой через Ормузский пролив кардинально изменили расклад сил. Стоимость европейских фьючерсов на газ подскочила на 50% за последнюю неделю, создав серьезные трудности для европейского континента. Одновременно с этим усиливается влияние России, получающей новые рычаги воздействия на Европейский Союз, пишет АБН24.

«Любые продолжительные перебои в функционировании Ормузского пролива способны перенаправить глобальные торговые потоки и укрепить позиции Москвы на рынке сжиженного природного газа (СПГ)», – полагают на Западе.

Напомним, российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что поручит правительству совместно с компаниями прекратить поставлять газ европейским странам.