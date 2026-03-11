В Германии выразили возмущение тем, что Зеленский получил высшую награду ЕС
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель выразила возмущение тем, что президент Украины Владимир Зеленский получил высшую награду Европейского союза (ЕС). Об этом политик написала на своей странице в социальной сети X.
Она отметила, что Евросоюз удостоил своей высшей награды бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель и украинского президента. По ее словам, Меркель в течение 16 лет разрушала Германию, Зеленский «продолжает в том же духе», а ЕС считает это «заслугами перед Европой».
Зеленского наградили главным орденом Евросоюза
10 марта стало известно, что Зеленский стал кавалером главного ордена Европейского Союза «За заслуги». Помимо украинского президента, высшую награду — «Выдающийся член ордена» — получили бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Польши Лех Валенса.
8 марта Зеленский раскритиковал Евросоюз за отсутствие прогресса по новым санкциям против России и по выделению финансовой помощи Украине.
Ранее в Венгрии назвали Зеленского «клинически невменяемым».