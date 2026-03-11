Иран обвинил США и Израиль в атаках на гражданские объекты

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Вооруженные силы США и Израиля умышленно наносят удары по гражданским объектам в Иране, демонстрируя игнорирование международного права. Об этом пишет ТАСС.

© Московский Комсомолец

Иравани подчеркнул, что эти атаки происходят непрерывно, как днем, так и ночью. Он отметил, что «Соединенные Штаты и израильский режим продолжают свои массированные атаки против Ирана и иранского народа без перерыва».

По словам дипломата, удары наносятся целенаправленно и без разбора, затрагивая гражданское население и важные объекты инфраструктуры по всей стране.

«Они не проявляют никакого уважения к международному праву и не сдерживаются в совершении этих преступлений, целенаправленно нанося удары по густонаселенным жилым районам и важнейшим объектам гражданской инфраструктуры», — подчеркнул Иравани.

Ранее Такер Карлсон после удара по иранской школе заявил, что за США не нужно воевать.