В Британии раскрыли последствия угрозы Зеленского в адрес Орбана

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обострили и без того напряженные отношения между двумя странами. Об этом пишет британское издание Unherd.

Как отмечается в статье, недавно Зеленский пригрозил Орбану беседой с украинскими военными из-за блокировки Будапештом кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро.

«Комментарии Зеленского, прозвучавшие в четверг, обострили ожесточенный спор вокруг поставок российской нефти до неприкрытой враждебности», — указывает издание.

Еврокомиссия поставила Зеленского на место после угроз Орбану

Автор материала обратил внимание, что высказывания украинского лидера осудил даже «ярый недруг» Орбана, его соперник на апрельских выборах Петер Мадьяр. По его мнению, это «демонстрирует зреющие в Венгрии антиевропейские и антиукраинские настроения».

Ранее Орбан заявил, что Будапешт остановит транзит важных для Украины поставок из-за приостановки поставок по нефтепроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Венгрия не поддастся на шантаж Киева, не отправит ему деньги и не пустит его в ЕС, несмотря на все угрозы Зеленского.