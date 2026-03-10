Трамп пригрозил Ирану «невиданными последствиями»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что Иран может заминировать Ормузский пролив. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

© Zuma / ТАСС

По словам Трампа, США не располагают информацией о том, что Иран начал минировать пролив. При этом он подчеркнул, что если это все же произойдет, то Иран будут ждать «беспрецедентные военные последствия». Разминирование же пролива, как добавил Трамп, станет «огромным шагом в правильном направлении».

В Белом доме раскрыли, когда завершится операция США против Ирана

«Кроме того, мы используем те же технологии и ракетные возможности, которые применяются против наркоторговцев, чтобы навсегда уничтожить любое судно или корабль, пытающиеся минировать Ормузский пролив. С ними будет покончено быстро и жестоко», — добавил он.

Ранее телеканал CBS сообщил о минировании Ираном Ормузского пролива.