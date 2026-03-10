В Белом доме раскрыли, когда завершится операция США против Ирана

Масштабная операция США против Ирана завершится тогда, когда президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решит, что основные цели акции достигнуты, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишут «Аргументы и факты».

ВВС и ВМС США начали операцию против Исламской Республики в субботу, 28 февраля. Летчики нанесли удары по школам, спортивным комплексам, правительственным зданиям, жилым домам.

В марте удары продолжились. Пострадали дипломатические здания, старинные дворцы, пресс-центры. В общей сложности, на боеприпасы ушло за первые дни порядка $6 млрд. Кроме того, иранцы ответными ударами уничтожили радары, стоимость только одного из которых превышает $1,1 млрд.

Трамп придумал, как победить Иран без единого солдата

Журналисты попросили представителя Белого дома раскрыть, когда США завершат боевые действия на Ближнем Востоке.

«В конечном счёте операции завершатся тогда, когда верховный главнокомандующий решит, что военные цели полностью достигнуты», — ответила Левитт.

Ранее официальные лица США сообщили, что операция продлится от 2-3 дней до 4 недель, затем сроки проведения были увеличены до 6 недель, 8 недель, 6-7 месяцев.

Трамп, в свою очередь, неоднократно менял позицию по переговорам — изначально заявил, что «время дискуссий прошло», далее потребовал, чтобы Тегеран «безоговорочно капитулировал».

10 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф, говоря о контактах Вашингтона с Тегераном, заявил, что «Трамп всегда готов к диалогу».