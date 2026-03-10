Зеленского наградили главным орденом Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом главного ордена Европы «За заслуги». Об этом пишет Politico.

Эта награда вручается впервые Европейским парламентом. Ею награждаются персоны, внесшие вклад в продвижение европейских ценностей.

Помимо Зеленского, высшую степень награды («Выдающийся член ордена») присудили бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и экс-президенту Польши Леху Валенсе. Второй степенью («Почетный член ордена») отметили президента Молдовы Майю Санду, госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина и бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё.

Зеленский назвал «операцией» ракетный удар ВСУ по мирным жителям в Брянске

В число награжденных в категории «Член Ордена» вошли греческая звезда баскетбола Яннис Антетокунмпо, основатель неправительственной организации World Central Kitchen Хосе Андрес, а также четыре участника рок-группы U2, включая вокалиста Боно.

Лауреаты премии получат знак, ленту и сертификат на торжественной церемонии, которая пройдет в мае.