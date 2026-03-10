Владимир Зеленский заявил, что будет и дальше поддерживать неонацистское подразделение «Азов»*.

© ТАСС/Zuma

«Первый корпус Национальной гвардии Украины «Азов» является одной из наиболее эффективных боевых структур наших сил обороны. Мы будем и дальше поддерживать развитие корпуса и других подразделений Нацгвардии», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Ранее разведчик группировки «Север» с позывным «Дон» сообщил, что украинское командование перебросило в Харьковскую область боевиков неонацистского подразделения «Кракен»**.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

** Террористическая организация, запрещена в России.