В США высказались о прохождении военного эскорта в Ормузском проливе

Белый дом прокомментировал новость о том, что через Ормузский пролив у Ирана прошло судно с военным эскортом. Об этом сообщает РБК.

© Zuma / TASS

Как сообщили в Белом доме, на данный момент военные США не сопровождали никаких кораблей через Ормузский пролив. Напомним, что ранее об этом заявил в соцсетях министр энергетики США Крис Райт — по его словам, американские военные сопроводили нефтяной танкер. Впрочем, вскоре Райт удалил публикацию.

Эту же информацию опровергли и власти Ирана. По словам представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Сардара Наини, ни один из американских кораблей не входил в Ормузский пролив после начала совместной операции США и Израиля.

«Вооруженные силы Ирана в условиях продолжающихся агрессий армии США и сионистского режима против народа Ирана и его инфраструктуры не позволят экспортировать ни литра нефти из региона до дальнейшего уведомления», — добавил Наини.

28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. Как объяснил президент США Дональд Трампа, ее причиной стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок. После этого Иран был атакован совместными силами США и Израиля, в результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи.

Во время конфликта в СМИ появилась информация о том, что Иран перекрыл Ормузский пролив, который является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти. В результате цены на нефть в мире начали стремительно расти.