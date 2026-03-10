Трамп придумал, как победить Иран без единого солдата

Администрация Соединенных Штатов прорабатывает сценарий установления контроля над Исламской Республикой, который позволит избежать полномасштабного вторжения наземных сил. Согласно аналитическому материалу, опубликованному в издании The Telegraph, секрет успеха для Дональда Трампа кроется в обладании крошечным клочком суши в акватории Персидского залива островом Харк.

Этот остров имеет колоссальное стратегическое значение, поскольку именно там размещается главный экспортный нефтяной терминал Ирана. Через его инфраструктуру проходит порядка 90 процентов всей сырой нефти, поставляемой страной на мировой рынок. Захват этой точки, отделенной от материка всего 24 километрами водной глади, мгновенно перекроет Тегерану кислород в виде доходов от углеводородов. Экспорт нефти формирует без малого 40 процентов доходной части государственного бюджета, что делает остров Харк важнейшим элементом не только экономики, но и всей системы национальной безопасности.

Обозреватели британской газеты приходят к выводу, что сухопутные силы Ирана едва ли сумеют организовать эффективное противодействие подобной операции из-за значительной удаленности острова от побережья. Овладение Харком не только лишит иранское руководство финансовых поступлений, но и предоставит Вашингтону мощнейший рычаг для воздействия на внутриполитические процессы в Тегеране. Как подчеркивается в статье, любое будущее правительство Ирана, которое пожелает восстановить суверенитет над экспортом нефти, будет вынуждено вступать в переговоры с Соединенными Штатами и принимать их условия.

Журналисты напомнили, что Дональд Трамп еще несколько десятилетий назад рассматривал Харк как ключ к победе. В интервью The Guardian, датированном 1988 годом, тогда еще начинающий нью-йоркский девелопер заявлял, что в случае враждебных действий со стороны Тегерана он бы нанес сокрушительный удар именно по этой цели: «Я бы вторгся туда и захватил его».

По информации осведомленных источников, ссылающихся на портал Axios, администрация США совместно с Израилем в настоящее время уже занимается детальной проработкой различных сценариев по взятию Харка под контроль.