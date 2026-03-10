Финляндию призвали "прямо сейчас позвонить в Москву"

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен призвал президента Финляндии Александра Стубба наладить отношения с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению Малинена, конфликт с Россией приведет к «колоссальному» кризису в Финляндии. По его словам, Стуббу следует немедленно связаться с Москвой и попытаться наладить отношения.

«Вам следует прямо сейчас позвонить в Москву, чтобы нормализовать отношения. Нефтяной, энергетический и удобренный кризис будет колоссальным. Россия нам нужна прямо сейчас!», — написал он.

Ранее Стубб заявил, что Россия потерпела стратегическое поражение на Украине.