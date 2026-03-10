Американский министр заявил о прорыве блокады Ормузского пролива и удалил пост

Военно-морские силы (ВМС) США обеспечили проход танкера через Ормузский пролив. О прорыве блокады сообщил глава министерства энергетики США Крис Райт на своей странице в соцсети Х.

«ВМС США успешно провели нефтяной танкер через Ормузский пролив, чтобы обеспечить бесперебойные поставки нефти на мировые рынки», — написал он.

Министр, однако, удалил свой пост спустя полчаса после публикации, не объяснив свои действия.

Ранее Минэнерго США резко повысило прогноз средней цены на нефть в 2026 году. Ведомство увеличило прогноз стоимости эталонной марки североморской нефти Brent сразу на треть.