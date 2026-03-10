Reuters: послы стран НАТО встретятся с представителями Персидского залива

Послы 32 государств — членов Североатлантического альянса на предстоящей неделе проведут встречу с представителями стран Персидского залива.

© U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke

Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщает агентство Reuters. В публикации, текст которой приводит РИА Новости, уточняется, что во время встречи будет обсуждаться региональная напряжённость.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Ирану с призывом прекратить наносить удары по странам Ближнего Востока.