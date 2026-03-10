Президент Ирана обратился к России

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность России за помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это произошло во время телефонного разговора Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. Как уточнил иранский президент, Тегеран особенно благодарен Москве за предоставление гуманитарной помощи.

«Масуд Пезешкиан поблагодарил за оказываемую Россией поддержку, в частности, за предоставление гуманитарной помощи Ирану», — сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в Минздраве Ирана заявили, что при атаках США и Израиля пострадали более 15 тысяч человек.