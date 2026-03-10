На Украине рассказали, кому принадлежат конфискованные Венгрией деньги

Конфискованные в Венгрии $35 миллионов и €40 миллионов, которые перевозил украинский «Ощадбанк», могут принадлежать украинской компании по производству ракет и дронов Fire Point. Об этом сообщается в Telegram-канале депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского.

© Газета.Ru

Он отметил, что сейчас неизвестно, кому и куда везли эти средства, но перевозку курировали заместитель руководителя офиса президента республики Олег Тарасов и Служба безопасности Украины.

В публикации подчеркивается, что руководитель Нацбанка Украины Андрей Пышный отвечал за техническую часть перевозки денег.

«То есть это деньги (президента Украины Владимира) Зеленского», — предполагается в публикации.

5 марта в Венгрии была проведена операция, в ходе которой задержали семь человек, подозреваемых в отмывании денежных средств. В их автомобилях обнаружили $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. В «Ощадбанке» подтвердили, что задержанные работали как инкассаторы и перевозили валюту и драгоценные металлы по договоренности с австрийским Райффайзенбанком.

Позднее министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Киеве Антала Гейзера в связи с задержанием сотрудников инкассаторской службы «Ощадбанка».

10 марта парламент Венгрии принял законопроект о заморозке конфискованных у украинского «Ощадбанка» денежных средств.

Ранее в МИД Украины обвинили Венгрию в нарушении прав инкассаторов.