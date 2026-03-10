Уиткофф раскрыл заявление России о передаче разведданных Ирану

Россия сообщила Соединенным Штатам, что РФ не передает разведывательные данные Ирану на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью CNBC.

«Вчера во время телефонного разговора с президентом [США Дональдом Трампом] россияне заявили, что они не делились [разведданными с Ираном]. (...) Мы можем поверить им на слово. Будем надеяться, что они действительно не делятся», — сказал он.

9 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер высказал американскому коллеге соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не комментируют обвинения в передаче разведывательных данных Ирану.