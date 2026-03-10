Уиткофф высказался о переломном моменте по Украине

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что Белый дом надеется на наступление переломного момента в переговорах по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNBC.

По словам Уиткоффа, США видят усталость от конфликта как у России, так и у Украины. По этой причине Вашингтон надеется, что за этим последует некий переломный момент, после которого конфликт подойдет к концу.

Зеленский высказался о дате переговоров с Россией

«Мы видим признаки того, что обе стороны устали, будем надеяться, что это начало переломного момента», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Уиткофф находится в постоянном контакте с российскими коллегами.