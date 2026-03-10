ВОЗ предупредила о рисках "черного дождя" после атак на нефтяные объекты Ирана
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что "черный дождь" и токсичные соединения в воздухе в Иране после воздушных атак по нефтяным объектам в рамках американо-израильской бомбардировочной кампании могут вызвать проблемы с дыханием.
Офис организации в Иране заявил, что на этой неделе получило несколько сообщений о выпадении дождей с вредными соединениями, сообщает Al-Jazeera.
"Черный дождь и кислотный дождь, сопровождающий его, действительно представляют опасность для населения, в основном для респираторных систем", - заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер журналистам в Женеве, добавив, что организация одобряет решение властей Ирана советовать людям оставаться дома.
По его словам, израильские удары вызвали массовый выброс токсичных углеводородов, оксидов серы и азотных соединений в атмосферу.