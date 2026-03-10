Зеленский высказался об участии в переговорах по Украине еще одной стороны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит добиваться участия европейских стран в мирных переговорах с Россией по урегулированию конфликта. Его слова передает «Новини Live».

«Мы делали все, чтобы присутствие Европы было обеспечено. Поэтому мы будем продолжать это и в дальнейшем в данном контексте», — сказал укрfинский лидер.

Зеленский высказался о дате переговоров с Россией

По его словам, Москва не заинтересована в присутствии европейских представителей за столом переговоров, несмотря на то, что Украина считает себя будущим членом Европейского союза (ЕС).

Ранее Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины должны были состояться на этой неделе, но были перенесены. Он добавил, что встреча должна была произойти во вторник-среду, но была перенесена по инициативе американской стороны.