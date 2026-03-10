Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил о целесообразности безотлагательного продолжения мирных переговоров по Украине.

"В ходе разговора президент Эрдоган заявил, что конфликт в Иране не должен препятствовать мирным усилиям по Украине, что было бы целесообразно незамедлительно продолжить переговоры. Он также сообщил, что усилия по восстановлению Украины и обеспечению ее прочной безопасности имеют первостепенное значение", - говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Кроме того, "Эрдоган заявил, что безопасность судоходства в Черном море имеет критически важное значение для Турции, что обеспечение прекращения огня, которое защитит энергетическую инфраструктуру и порты, может способствовать укреплению доверия между сторонами". Турция, как отметил Эрдоган, "окажет в этом всевозможную поддержку".