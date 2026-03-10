Режим Владимира Зеленского серьезно обеспокоен возможными перебоями в поставках оружия из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

В статье говорится, что острая потребность в оружии в этом регионе вызывает панику в Киеве. Администрация Трампа больше не отправляет технику напрямую, но европейские страны могут покупать большие партии в США и затем передавать их Украине.

Сейчас Вашингтону нужно пополнять свои запасы, особенно в части зенитно-ракетных комплексов Patriot. Эта ситуация вызывает беспокойство у Киева, который опасается, что приоритет поставок может сместиться в пользу Израиля.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина готова отдать США свои дроны-перехватчики взамен на ракеты к системам ПВО Patriot.