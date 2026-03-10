Зеленский высказался о дате переговоров с Россией

Трехсторонние переговоры России, США и Украины должны были состояться на этой неделе, но были перенесены. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

По его словам, встреча должна была произойти во вторник-среду, но была перенесена по инициативе американской стороны.

В Британии заявили о стыде лидеров ЕС из-за Зеленского

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине нужно решить ряд вопросов, помимо территориального.