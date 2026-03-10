Международное энергоагентство созвало экстренное совещание

Международное энергетическое агентство созвало экстренное совещание с с главами государств и правительств стран — участниц для обсуждения мер по стабилизации рынка энергоносителей, включая привлечение их стратегических запасов, рассказал журналистам глава МЭА Фатих Бироль. Об этом пишет РБК.

По его словам, на днях министры энергетики стран «Большой семерки» (G7) вместе с со специалистами агентства провели саммит, в ходе которого обсудили ситуацию на мировых рынках нефти и газа, значительно пострадавших из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Бироль уточнил, что ситуация на рынках ухудшилась из-за проблем транзита через Ормузский пролив и сокращения добычи значительного количества нефти. Он добавил, что она продолжает ухудшаться.

Иранский кризис оказался опасен для еще одного рынка

«Это создает значительные и растущие риски для рынка. Мы обсудили все доступные варианты, включая предоставление запасов аварийной нефти МЭА на рынке», — отметил глава агентства.

По его словам, у стран — членов агентства есть более чем 1,2 млрд баррелей государственных чрезвычайных запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных запасов.

Бироль пояснил, что во вторник, 10 марта, пройдет внеочередное заседание правительств стран-членов МЭА. Участники обсудят текущую безопасность поставок и рыночные условия с целью принятия последующего решения о том, следует ли предоставлять экстренные запасы на рынок.