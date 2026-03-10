Израиль сделал заявление об убийстве нового верховного лидера Ирана

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в интервью телеканалу CNN допустил возможность ликвидации нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, сына погибшего аятоллы Али Хаменеи.

Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи избран новым верховным лидером Исламской Республики.

Журналисты попросили главу ведомства раскрыть планы в отношении нового духовного лидера Ирана, уточнить, ждет ли его та же участь, что и его отца.

Политолог оценил сообщения о возможной гибели Нетаньяху

«Подождите и вы сами всё увидите. Как я прежде говорил, во время войны мы никогда не раскрываем наших планов. Вам нужно подождать, и вы сами всё увидите», — ответил Саар корреспондентам.

В Тегеране отметили, в свою очередь, что в стране разработана гибкая система преемственности лидеров и военачальников — на смену каждому погибшему готовы прийти от 3 до 5 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что поддержит операцию по убийству Моджтабы Хаменеи, если он не станет сотрудничать с Вашингтоном.

По словам политологов, в Вашингтоне Моджтабу Хаменеи видят как «бескомпромиссного преемника» его отца Али Хаменеи и потому не ожидают, что нынешний лидер откажется от стремления Ирана к созданию ядерного оружия или пойдет на переговоры о прекращении конфликта на выгодных для США условиях.