Экс-советник Трампа предсказал его действия в случае провала операции в Иране

Президент США Дональд Трамп обвинит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если потерпит неудачу в операции против Ирана. Об этом заявил его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, передает SNN International.

«Если что-то пойдет не так, я абсолютно гарантирую, что Трамп возложит вину на Нетаньяху, потому что в мире Трампа, где есть "победители и проигравшие", он всегда победитель, а не проигравший. Поэтому, если эта акция против Ирана окажется неудачной, виноват будет кто-то другой», — сказал он.

По словам Болтона, Нетаньяху давно сделал свержение иранских властей одним из своих главных приоритетов и давно ждал этой возможности, а Трамп во время своего первого президентского срока сопротивлялся этой идее.

5 марта президент США Дональд Трамп призвал президента Израиля Ицхака Герцога помиловать израильского премьера Биньямина Нетаньяху на фоне долгих судебных разбирательств против него.