Экс-советник Трампа предсказал его действия в случае провала операции в Иране
Президент США Дональд Трамп обвинит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если потерпит неудачу в операции против Ирана. Об этом заявил его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, передает SNN International.
Глава МИД Израиля допустил убийство нового верховного лидера Ирана
По словам Болтона, Нетаньяху давно сделал свержение иранских властей одним из своих главных приоритетов и давно ждал этой возможности, а Трамп во время своего первого президентского срока сопротивлялся этой идее.
5 марта президент США Дональд Трамп призвал президента Израиля Ицхака Герцога помиловать израильского премьера Биньямина Нетаньяху на фоне долгих судебных разбирательств против него.