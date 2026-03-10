Мужчина рассказал о встрече с Иисусом

Британец Гейб Пуаро сильно ударился головой при падении со скейта, потерял сознание и впал в кому. После того, как молодой человек поправился, он рассказал, что побывал в раю, пишет Mirror.

По данным газеты, медики экстренно доставили 20-летнего пострадавшего в госпиталь, ввели его в медикаментозную кому, предупредили родителей, что если Гейб выживет, то навсегда останется «овощем».

Прогнозы не оправдались — молодой мужчина через 18 дней пришел в себя и рассказал о своем «путешествии в волшебный город».

По словам Гейба, он попал в прекрасный мир, где все наполнено чистотой, надеждой и любовью. Он добавил, что сразу понял — его ведут к Иисусу. Но поговорить с сыном Божьим ему не удалось, тот молча наблюдал за происходящим вокруг.

«Я буквально видел молитвы святых, сыновей и дочерей Божьих. Я видел их с небес. Все они были собраны в эту чашу, в эту золотую чашу. И буквально все они были представлены в небесном чертоге, и все небеса замерли в ожидании, потому что наши молитвы — в приоритете у Отца», — заметил британец.

Мужчина пояснил, что сразу после того как наполнилась золотая чаша, Иисус начал за него молиться и тем самым спас.

Ранее сообщалось, что люди по всему миру время от времени попадают в царство мертвых, возвращаются и рассказывают о своем путешествии.

Часть попаданцев говорит, что в загробном мире было страшно, встреча с потусторонним была ужасной, часть заявляет, что не желала возвращаться.