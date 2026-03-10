Политолог оценил сообщения о возможной гибели Нетаньяху

Политолог Александр Каргин в разговоре в Рамблером прокомментировал сообщения иранских СМИ о возможной гибели премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее иранское агентство Tasnim заявило о возможной гибели или ранении израильского премьера. В публикации Tasnim отмечалось, что с момента последнего видео, опубликованного Нетаньяху в соцсетях, прошло уже три дня, а с момента последних фотографий — около четырех дней. До этого видео с Нетаньяху публиковались ежедневно, порой до трех записей в день, указало иранское агентство.

На самом деле Нетаньяху в последние три дня появлялся на публичных мероприятиях в Израиле, его показывали по телевидению… Конечно, теоретически возможно все — в том числе и версия о двойнике или актере, загримированном под премьера, — такие методы используют в Израиле при необходимости. Однако реальных оснований полагать, что с Нетаньяху что-то случилось, нет. Недавно иранские СМИ сообщали о ранениях других премьер-министрских фигур, например, главы «Моссада» Давида Барнеа и министра Итамара Бен-Гвира, но эти сведения остались неподтвержденными. Таким образом, скорее всего, Нетаньяху жив и ранен не был. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Ранее в КСИР отвергли слова президента США Дональда Трампа о скором завершении войны в Иране.