"Есть видео, на которых Трамп занимается сексом". Кто управляет президентом США

Ситуация в мире порядком запуталась, но есть, слава богу, люди, которые все понимают и щедро делятся тайным знанием с окружающими. Один из таких не способных молчать хранителей секретов - канадский журналист Марк Слапински.

"Хочу объявить об этом прямо сейчас, - поведал Слапински миру в своем аккаунте в X. - Есть видео, на которых Трамп занимается сексом с детьми. Это лишь вопрос времени, когда они появятся в сети и раз и навсегда положат конец его президентству. Запомните это".

Впрочем, первооткрывателем теории, согласно которой Трамп не ключевой актор мировой политики, а жалкая марионетка, управляемая из-за кулис посредством убойного компромата на нее, Слапински, справедливости ради, не является. Широкую известность эта теория приобрела еще 10 лет назад, во время первого хождения нынешнего хозяина Белого дома во власть.

В тот период появился ряд "досье", рассказывающих о разного рода неблаговидных деяниях Трампа, в том числе - сексуального свойства. Самое известное - "досье Стила". Речь идет о материалах, собранных Кристофером Стилом, бывшим британским разведчиком. Суть компромата состояла в следующем: политиком якобы управляют из Кремля, используя в числе прочего видео, на которых "человек, похожий на Трампа" участвует в "секс-вечеринках", а проще говоря оргиях, во время своего пребывания в России.

"Досье Стила" не осталось лежать мертвым грузом: дело о предполагаемом российском вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года стало предметом нескольких расследований. Однако громкий "Рашагейт" ни к чему не привел: обвинение в связях с российскими спецслужбами с Трампа в конце концов было снято.

Сейчас любители конспирологии носятся с новой версией той же теории, в которой фигурирует уже другой кукловод: за "ниточки" Трампа якобы дергает Израиль. А "ниточки" - "секс-файлы", добытые израильскими спецслужбами с помощью "агента "Моссада" Джеффри Эпштейна. Поэтому-то, мол, Трамп и атаковал Иран: столкнулся с предложением, от которого не мог отказаться.

Слабое место этой теории, как и всех других подобных, - полное отсутствие доказательств и явная нехватка логики. К примеру, захватывающую историю о том, как американский президент стал "марионеткой сионистов", совершенно не вписывается тот факт, что именно благодаря Трампу "дело Эпштейна" "раскрутилось" до таких масштабов, которые мы наблюдаем сегодня. Именно Трампу принадлежит идея публикации "файлов Эпштейна".

Впрочем, факты и логика против теорий заговора, как известно, бессильны. Все как наоборот: чем меньше логики и фактов, тем более такая теория популярна и живуча. Феномен этот чем-то сродни религии. И то, и другое - попытка объяснить необъяснимое с помощью известных и понятных наблюдателю явлений.

В данном случае это попытка объяснить поведение Дональда Трампа, не вписывающееся, по мнению многие наблюдателей, не то что в международное право, а вообще ни в какие ворота. Но правда еще более сурова, чем любая из подобных теорий. Проблема не в том, что Трампом кто-то управляет. Это было бы еще полбеды. Тут была бы хоть какая-то логика, какие-то закономерности. Настоящий ужас состоит в том, что он, напротив, совершенно неуправляем.

Внешняя политика нынешнего хозяина Белого дома сильно напоминает движение отвязавшейся корабельной пушки по палубе судна, попавшего в жестокий шторм: огромная тяжеленная махина хаотично катается туда-сюда - от правого борта к левому, от носа к корме, - сшибая все на своем пути. Предсказать, куда она шарахнется и что разрушит в следующий раз, совершенно невозможно.

Кто-то пытается предсказать маршрут, выводя его из особенностей американской политики, близящихся промежуточных выборов в Конгресс, национальных интересов США, целей движения MAGA и т.д. т.п. Что ж, зависимость действий Трампа от всех этих факторов, безусловно, существует. Но чем дальше, тем больше крепнет ощущение, что все определяющий фактор все же другой.

Многое, увы, говорит о том, что разгадку поведения Трампа в первую очередь следует искать в особенностях психики Трампа, крайне, мягко говоря, лабильной. Легкость в мыслях у 47-го президента США необыкновенная, зашкаливающая.

Подтверждений этому - вагон и маленькая тележка. В сочетание с некоторыми другими особенностями, в которых специалисты соответствующего медицинского профиля угадывают нарциссическое расстройство личности (тут симптомов ничуть не меньше), это дает поистине взрывоопасную смесь.

Поначалу - в первый президентский срок и в начале второго - этот "Молотов-коктейль" сдерживался "предохранителем" - нерешительностью, проистекавшей, очевидно, от недостаточной уверенности в своих силах. Политические оппоненты Трампа квалифицировали это даже как трусость. Его политика получила нелестное название TACO - аббревиатура от Trump always chickens out ("Трамп всегда трусит").

Существовало распространенное мнение, что той же формулы TACO, спасительной для мира и для его собственной страны, 47-й президент США будет придерживаться и в дальнейшем. Но как верно сказал один из великих предшественников Трампа, Франклин Делано Рузвельт, "опасно недооценивать человека, который переоценивает себя".