Финское правительство, как считает член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, изучает, как вести войну против России вместо того, чтобы искать варианты сотрудничества.

В соцсети X политик написал, что кабинет министров занят тем, как разместить ядерное оружие в Финляндии и вести войну против РФ.

«Мы в партии "Альянс свободы" работаем над дипломатическими мерами», - подчеркнул он.

Эти меры направлены на обеспечение «доступной энергии для страны». Война в Иране, по словам Мемы, уже вызывает «глобальный энергетический кризис». А последствия для Финляндии «будут катастрофическими», прогнозирует политик. Между тем он считает, что именно Россия могла бы обеспечить доступную энергию и стабильность в этот период глобальной неопределенности.

5 марта глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что правительство предлагает разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны. При условии, что «это связано с ее обороной». В остальных случаях, по его словам, это будет, как и ранее, запрещено.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобные намерения Хельсинки, подчеркнул, что намерение отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии.