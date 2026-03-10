Гросси заявил об отсутствии контакта с Ираном

У Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока нет контакта с ведомствами Ирана по атому после атак США и Израиля по Исламской Республике, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, у МАГАТЭ не было контакта с ядерными властями республики с начала американо-израильских атак 28 февраля.

Гросси добавил, что агентство внимательно следит за развитием ситуации вокруг ядерных объектов Ирана. Глава МАГАТЭ отметил, что несмотря на отсутствие прямого контакта с иранскими регуляторами, у агентства есть другие способы оценки происходящего.

До этого сообщалось, что американская администрация прорабатывает различные сценарии силового воздействия на ядерную инфраструктуру Ирана, включая вариант временного захвата отдельных объектов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.