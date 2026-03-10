Десятки иранцев задержали за шпионаж в пользу Израиля и США

Спецслужбы Ирана задержали 30 человек – их, как сообщает министерство разведки страны, подозревают в шпионаже в пользу Израиля и США.

© Global look

Речь идет о задержаниях «в течение последних нескольких дней». «30 человек из числа шпионов-наемников американо-сионистского врага», по данным министерства разведки Ирана, были идентифицированы, а потом задержаны. Официальное сообщение ведомства приводит гостелерадиокомпания Ирана.

28 февраля США и Израиль стали наносить удары по объектам на иранской территории, в том числе по столице. Сообщалось о разрушениях и гибели гражданских лиц. Тегеран в ответ осуществляет ответные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в регионе Ближнего Востока.