В Британии назвали три признака того, что Третья мировая уже началась

Третья Мировая война фактически уже началась, об этом свидетельствует ряд признаков, заявил профессор Букингемского университета в Великобритании Энтони Глис. Об этом пишет Daily Mail.

Ученый заметил, что решение США и Израиля начать операцию против Ирана является «войной по выбору», и это — первый тревожный сигнал, который ранее приводил к двум мировым войнам.

Глис уточнил, что конфликт на Ближнем Востоке начался не из-за необходимости или в целях самообороны, а по преднамеренному решению двух лидеров, нацеленных на захват и удержание власти, подчеркнул профессор.

В ЕС назвали единственного победителя в войне на Ближнем Востоке

По его оценке, американцы и израильтяне придерживаются одного и того же принципа — «кто сильнее, тот и прав», даже если это означает игнорирование международного права. Это второй признак, уточнил исследователь.

Историк предупредил, что подобные настроения уже проявлялись среди агрессивных режимов, которые вторгались в соседние страны, чтобы удовлетворить свои амбиции.

Кроме того, власти США и Израиля демонстрируют стремление продолжать кровопролитие вместо того, чтобы добиваться скорейшего прекращения войны, а это является третьим признаком, констатировал профессор.