Глава Евросовета оценил действия США на Ближнем Востоке

Действия США бросают вызов «международному порядку», заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соединенные Штаты бросают вызов международному порядку, основанному на правилах», — заявил Кошта во время выступления перед постпредами стран Евросоюза.

До этого федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия и Европа не заинтересованы в бесконечной войне на Ближнем Востоке и обеспокоены тем, что у США и Израиля нет четкого плана завершения конфликта вокруг Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.