Мерц назвал "большой ошибкой" шаги Израиля по аннексии Западного берега реки Иордан
Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег власти Израиля от шагов по аннексии Западного берега реки Иордан.
"Я хочу ясно сказать, что шаги по аннексии, которые обсуждаются в Иерусалиме, еще больше осложнят поиск решения на основе создания двух государств. Правительство ФРГ настоятельно призывает отказаться от таких шагов. Это было бы большой ошибкой", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Берлине.
Мерц сообщил, что по его просьбе в Израиль отправится глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, "чтобы подчеркнуть" позицию Берлина.
В середине февраля кабмин Израиля одобрил начало процесса регистрации земель на Западном берегу реки Иордан. Такое решение принято впервые с 1967 года, когда по итогам Шестидневной войны территория Западного берега, прежде находившаяся под властью Иордании, перешла под контроль Израиля. Этот шаг осудили генсек ООН Антониу Гутерриш и ряд арабских и мусульманских стран.
Территории на Западном берегу по международным правовым нормам считаются оккупированными, а израильская поселенческая деятельность на них считается противоречащей международному праву. Соглашения Осло были заключены в 1993 и 1995 годы. между Израилем и Организацией освобождения Палестины при посредничестве США. На их основании частичный контроль над палестинскими территориями на Западном берегу и в секторе Газа перешел Палестинской национальной администрации.