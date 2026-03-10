Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег власти Израиля от шагов по аннексии Западного берега реки Иордан.

"Я хочу ясно сказать, что шаги по аннексии, которые обсуждаются в Иерусалиме, еще больше осложнят поиск решения на основе создания двух государств. Правительство ФРГ настоятельно призывает отказаться от таких шагов. Это было бы большой ошибкой", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Берлине.

Мерц сообщил, что по его просьбе в Израиль отправится глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, "чтобы подчеркнуть" позицию Берлина.

Мерц: Германию беспокоит отсутствие у США и Израиля плана выхода из войны Ираном

В середине февраля кабмин Израиля одобрил начало процесса регистрации земель на Западном берегу реки Иордан. Такое решение принято впервые с 1967 года, когда по итогам Шестидневной войны территория Западного берега, прежде находившаяся под властью Иордании, перешла под контроль Израиля. Этот шаг осудили генсек ООН Антониу Гутерриш и ряд арабских и мусульманских стран.

Территории на Западном берегу по международным правовым нормам считаются оккупированными, а израильская поселенческая деятельность на них считается противоречащей международному праву. Соглашения Осло были заключены в 1993 и 1995 годы. между Израилем и Организацией освобождения Палестины при посредничестве США. На их основании частичный контроль над палестинскими территориями на Западном берегу и в секторе Газа перешел Палестинской национальной администрации.