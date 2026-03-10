Мерца обеспокоило отсутствие у США и Израиля плана выхода из войны Ираном

Германия сильно обеспокоена отсутствием у США и Израиля единого плана по завершению военного конфликта с Ираном. Об этом, как сообщает газета Handelsblatt, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

"Больше всего нас беспокоит то, что, очевидно, нет общего плана, как можно быстро и убедительно завершить эту войну", - сказал Мерц, подчеркнув, что разделяет многие цели операции, которую США и Израиль начали против Ирана в конце февраля.

Ранее, на встрече с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе в Вашингтоне, Мерц признавал, что текущий конфликт на Ближнем Востоке наносит ущерб немецкой экономике, токая вверх цены на нефть и газ.