Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что решение о выходе из атомной энергетики не подлежит пересмотру.

© Global look

«Правительство ФРГ ранее приняло решение выйти из атомной энергетики. Решение не подлежит пересмотру. Я сожалею об этом, но ситуация такова», — цитирует его ТАСС.

По словам Мерца, теперь власти страны сосредоточены на реализации выбранного пути в энергетической политике.

