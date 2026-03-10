Пока вы не уснули: Путин о ситуации в ДНР, угроза Казахстана российскому автопрому

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин сообщил о сокращении подконтрольной Киеву территории ДНР

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным отметил, что доля ДНР под контролем Киева за последние шесть месяцев заметно уменьшилась.

Территория Донецкой народной республики, находящаяся под контролем Киева, за последние шесть месяцев значительно сократилась – с 25% до 15-17%, передает ТАСС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле.

Читать новость полностью

Глава крупнейшей в мире нефтяной компании предупредил о катастрофе

Продолжение блокировки поставок сырья через контролируемый Ираном Ормузский пролив станет катастрофой для мировых рынков, считает гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер. Его процитировало агентство Reuters.

«Чем дольше продлится сбой, тем более серьезными будут последствия для мировой экономики», — крупнейшую в мире нефтяную компанию.

Читать новость полностью

В Подмосковье взорвался автомобиль

Автомобиль взорвался в поселке Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел возле местного ТЦ. На месте работают экстренные службы. Подробности произошедшего выясняются.

Читать новость полностью

Хегсет заявил о самом масштабном дне ударов США по Ирану

© Sipa USA/Zuma/TACC

Глава Пентагона Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил, что вторник, 10 марта, станет «самым масштабным» днем ударов США по Ирану.

— Сегодня будет день самых интенсивных ударов по Ирану. Больше истребителей, больше бомбардировщиков, больше бомбардировок, — приводит слова министра войны агентство РИА Новости.

Читать новость полностью

«Зеркалим ситуацию». Казахстан пригрозил российскому автопрому

Правительство Казахстана готово зеркально ответить на рост утильсбора на автомобили, поставляемые из России. Об этом заявил министр промышленности и строительства республики Ерсайын Нагаспаев.

Разовый платёж за импортируемые в Казахстан автомобили Lada, УАЗ, КамАЗ, ГАЗ и «китайцев» российской сборки, как Haval и Tenet, хотят повысить в десятки раз. Это будет ответ на несколько волн повышения «утиля» на иномарки, ввозимые в России с территории с Казахстана, за последние полтора года.

Читать новость полностью

Названа неожиданная причина возможного удара США по школе в Иране

© Zuma / ТАСС

США могут быть причастны к удару по начальной школе для девочек в Иране из-за использования старых разведывательных данных. Неожиданную причину назвал CBS News со ссылкой на источники.

«Предварительная оценка США предполагает, что Штаты "вероятно" несут ответственность за атаку, но не были намеренно нацелены на школу и нанесли удар по ней по ошибке, вероятно, из-за использования устаревших разведывательных данных, которые ошибочно идентифицировали этот район как часть иранской военной базы», — передает телеканал.

Читать новость полностью

Неуправляемый космический аппарат несется на Землю

Ученый из Института прикладной математики РАН Виктор Воропаев считает, что летящий к Земле аппарат NASA может упасть на поверхность планеты утром 11 марта. Об этом ученый рассказал «Комсомольской правде».

Предупреждение американского космического агентства NASA о крушении спутника ранее привлекло внимание всего мира. Космический аппарат должен войти в атмосферу Земли 10-11 марта.

Читать новость полностью

Трамп заявил о продаже Ирану американских «Томагавков»

Президент США Дональд Трамп в ходе последней пресс-конференции в Белом доме заявил о продаже Ирану неназванными лицами американских крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»). Об этом сообщает издание TWZ.

Главу Соединенных Штатов спросили об ударе по женской школе в Иране. Президент заметил, что удар действительно мог быть совершен ракетой Tomahawk американского производства, но сделать это могла иранская сторона.

«Я скажу, что Tomahawk, одно из самых мощных видов оружия, используется, знаете ли, продается и используется другими странами», — сказал Трамп.

Читать новость полностью

Марка Jetour сняла с продажи в России два кроссовера

© Пресс-служба Jetour

Jetour прекратил продажи в России двух моделей - кроссоверов X50 и X70. В пресс-службе компании рассказали "Российской газете" о том, почему так произошло. Там отметили, что это естественная реакция на потребительский спрос.

Напомним, что марка по итогам февраля заняла восьмое место по продажам в нашей стране. Китайскому бренду удалось реализовать в России 2 035 автомобилей.

Читать новость полностью

Российские войска сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Информация о районе поражения самолета и другие подробности не приводятся.

Читать новость полностью