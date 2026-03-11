Стало известно о ранениях нового верховного лидера Ирана

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения во время первого дня конфликта страны с США и Израилем. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских чиновников.

По данным издания, из-за ранения ног сын бывшего лидера страны Али Хаменеи до сих пор не появлялся на публике. Уточняется, что любая информация о Хаменеи способна раскрыть его местоположение и подвергнуть лидера опасности.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Моджтаба Хаменеи должен прислушаться к президенту США Дональду Трампу. Он также прокомментировал возможное ранение Хаменеи в результате ударов по Ирану, заявив, что «не может комментировать ситуацию».

Иран потерял более 90% ракетных пусковых установок

До этого стало известно, что Дональд Трамп поддержит атаку на Моджтабу Хаменеи, если новый лидер Ирана не откажется от ядерной программы.