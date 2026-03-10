Трамп заговорил о возможном окончании войны с Ираном: что пишут зарубежные СМИ

Президент США Дональд Трамп на фоне резкого скачка цен на мировых нефтяных рынках заявил о возможном скором завершении военной операции против Ирана. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться в фокусе внимания западных СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

После того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана, Тегеран ответил ударами по американским военными базам в регионе и заблокировал Ормузский пролив, через который ежедневно проходила значительная часть нефтяных танкеров.

Военные действия на Ближнем Востоке уже привели к тому, что южнокорейский фондовый рынок упал на 20%, в Нью-Дели столкнулись с обвалом национальной валюты по отношению к доллару, а цена на газ в Европе выросла в 1,5 раза, до $800 за 1 тыс. куб. м. При этом 9 марта цена марки Brent впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель, продемонстрировав рост на 29–31%.

Издание NBC News напомнило, что Иран занимает девятое место в мире по добыче нефти, на его долю приходится около 5% от общего объема. И американский лидер Дональд Трамп не исключил возможность приобретения иранской нефти, заметив однако, что «пока рано об этом говорить».

«Получение контроля над частью иранской нефти может обострить отношения США с Китаем. Около 80% иранского экспорта сырой нефти направляется в Китай, вторую по величине экономику мира и крупнейшего геополитического соперника Америки», - предупредили журналисты.

Выступая перед законодателями-республиканцами во Флориде, Трамп особо отметил, что «вместе с израильскими партнерами» США «сокрушают врага, демонстрируя подавляющее техническое мастерство и военную силу», пишет журнал Time.

«Иранский потенциал в области беспилотников и ракет полностью уничтожен. Военно-морской флот уничтожен. Все это лежит на дне океана», - заверил он.

Трамп также добавил, что США «избавились примерно от 80%» иранских ракетных установок.

При этом американский лидер заметил, что операция против Ирана «намного опережает график» и «в значительной степени завершена». После его слов нефть марки Brent упала ниже 90 долларов за баррель, а индекс Dow Industrials вырос на 239 пунктов после того, как продемонстрировал снижение почти на 900 пунктов в начале торгов, пишет The Wall Street Journal.

Однако, несмотря на это, администрация США распорядилась о том, чтобы часть американских дипломатов покинула Ближний Восток. Госдепартамент США приказал сотрудникам американского посольства уехать из Саудовской Аравии, пишет газета The New York Times.

«Решение Госдепартамента означает, что американские власти осознают растущие риски в регионе. Это первый случай с начала американо-израильской войны против Ирана 28 февраля, когда Госдепартамент санкционировал то, что он называет принудительным отъездом», - говорится в статье.

Источники издания заявили, что приказ об эвакуации сотрудников посольства США в Эр-Рияде был отдан после нескольких атак Ирана на здание дипмиссии и прилегающую территорию.

По мнению журналистов, распоряжения об эвакуации, вероятно, усилит критику в адрес Госдепартамента, который уже обвинили в том, что он не призвал тысячи американских граждан, находившихся в регионе, покинуть его до начала военных действий.

При этом, по информации Associated Press, война в Иране обострила напряженность среди республиканцев. Но Трамп заявил, что он и вице-президент «очень хорошо ладят» по вопросам, связанным с Ираном, несмотря на то, что Джей Ди Вэнс «в философском плане несколько отличается».

Издание напомнило, что ранее, еще будучи сенатором, Вэнс ссылался на отсутствие у Трампа истории с военным вмешательством за рубежом как на одну из причин своей поддержки его на президентских выборах 2024 года.