Шеф Пентагона высказался о будущем после разговора Путина и Трампа

Беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа дает надежду на восстановление мира на Украине и Ближнем Востоке. О будущем после разговора глав государств высказался глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга.

«Я не присутствовал при этом разговоре, но говорят, это был хороший разговор, в ходе которого была подтверждена, как мы надеемся, возможность установления некоторого мира между Россией и Украиной», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора довел до Трампа предложения по урегулированию ситуации вокруг Ирана. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона «готова и будет рада» содействовать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.