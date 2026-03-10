Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК), ответственная за вопросы конкуренции, Тереса Рибера в интервью телеканалу Onda Cero раскритиковала высказывания главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о конфликте на Ближнем Востоке.

Отмечается, что накануне фон дер Ляйен выступила с заявлением о том, что Европа больше не может быть хранителем старого мирового порядка, основанного на правилах, поскольку этот порядок, согласно ее высказыванию, уже исчез на фоне войн и геополитических кризисов. Кроме того, глава ЕК утверждает, что «не следует проливать слезы» по правительству Ирана, несущему ответственность за давление на оппозицию и дестабилизацию региона.

Страны ЕС недовольны позицией фон дер Ляйен по Ирану

Рибера считает, что очень опасно в дискуссию, в которой может показаться, что ставится под сомнение международное право или необходимость действовать в его рамках. Зампред ЕК усомнилась, что в этом было намерение фон дер Ляйен, но при этом она сочла неудачной ту форму, в которой выразилась глава ЕК.

Как заметила Рибера, Европа несет особую ответственность за защиту международного порядка, установленного после Второй мировой войны на основе Устава ООН.