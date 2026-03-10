Трамп допустил возможность переговоров с Ираном

По словам американского лидера, Тегеран очень хочет диалога с Вашингтоном. Об этом рассказал журналист телеканала Fox News Трей Ингст после интервью с главой государства. Во время самой беседы, отрывок из которой был опубликован, президент США заявил, что недоволен избранием нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, и считает, что тот не сможет жить в мире.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против исламской республики. Был убит аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.