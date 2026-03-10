Иран пригрозил Трампу расправой

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани пригрозил президенту США Дональду Трампу расправой. Об этом чиновник написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Иранский народ не боится ваших пустых угроз. Даже величайшие из вас не смогли ничего с ним сделать... Остерегайтесь, чтобы не оказаться в числе тех, кто исчезнет», — подчеркнул он.

Хегсет: 10 марта станет самым масштабным днем ударов США по Ирану

Ранее Трамп пригрозил Ирану увеличить в 20 раз силу ударов, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив. Также глава Белого дома пообещал, что США уничтожат «легкоуязвимые цели, что сделает практически невозможным для Ирана когда-либо снова быть построенным как нация».

9 марта Трамп позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. В ходе телефонного разговора российский лидер высказал соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.