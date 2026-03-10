Известные личности, родившиеся 10 марта: российский император и популярный актер

10 марта свой день рождения могли бы отмечать как император российской империи, так и актер, удостоившийся премии «Оскар». Рассказываем, кто родился в этот день.

Александр III — император Российской Империи. Родился 10 марта (по григорианскому календарю) 1845 года в Санкт-Петербурге. Сын императора Александра II и внук Николая I, отец последнего российского императора Николая II. В период царствования Александра III Российская Империя не участвовала в значимых военных конфликтах, за что император получил прозвище Миротворец. Скончался 1 ноября 1894 года.

Михаил Гребенщиков — российский певец и актер, теле- и радиоведущий, диджей, композитор. Родился 10 марта 1976 года. Получил первую популярность в 2002 году благодаря участию в телепроекте «Фабрика звезд», где занял третье место. Работал на телеканале MTV, «Пятом канале» и радиостанциях.

Чак Норрис — американский киноактер и мастер боевых искусств. Родился 10 марта 1940 года в городе Райан, штат Оклахома. Получил широкую известность после ролей в боевиках в конце 70-х — начале 80-х.

Усама бен Ладен — международный террорист, основатель международной террористической организации «Аль-Каида»* (признана в РФ террористической и запрещена). Родился 10 марта 1957 года в Эр-Рияде в семье миллиардера Мухаммеда ибн Авада бен Ладена. В 1996 году перебрался в Афганистан, где объявил войну США. Его преступная группировка взяла на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года в Штатах. Был убит 2 мая 2011 года.

Барри Фицжеральд — ирландский актер, обладатель премии «Оскар» как лучший актер второго плана. Родился 10 марта 1888 года в Дублине. Дебютировал в Голливуде 1936 году в картине «Плуг и звезды». Наивысшего успеха добился благодаря фильму «Идти своим путем» — он стал первым и единственным актером, номинированным за одну и ту же роль на «Оскар» как лучший актер и как лучший актер второго плана. Умер 14 января 1961 года.

Также 10 марта родились телеведущий Александр Белоногов (более известен как Александр Анатольевич), ведущая программ «Вести» и «Вести-Москва» Елена Выходцева, актрисы Юлия Сулес, Галина Надирли, Оливия Уайлд, Шэрон Стоун, супермодель Ева Герцикова и рэпер Бэд Банни.

* признана в РФ террористической и запрещена.