Венгрии потребовалась Украина как буферная зона с Россией

Венгрия заинтересована в укреплении Украины, поскольку та выступает буферной зоной между республикой и Россией. Об этом заявил председатель венгерского правительства Виктор Орбан, пишет Telex.

© Vadven/iStock.com

Премьер-министр прокомментировал ситуацию в ходе выступления в парламенте Венгрии. Он подчеркнул, что безопасность граждан страны лучше гарантирована, пока Россия не является ее непосредственным соседом.

«Поэтому Украина может рассчитывать на нашу поддержку», — сказал Орбан.

В конце января премьер-министр Венгрии заявил, что Украина не может стать членом Европейского союза (ЕС) и НАТО, так как ее вступление приведет к войне с Россией. По его словам, принятие Киева в региональное содружество и военный блок не повысит, а ослабит безопасность ЕС и Североатлантического альянса.

Как отметил Орбан, Украина не в состоянии защитить Европу от России. В то же время он выразил мнение, что эта страна должна стать «своего рода безопасной полосой движения, буферной зоной, где не могут быть размещены российские войска».