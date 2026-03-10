В России оценили данные о готовности Трампа поддержать ликвидацию нового лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп в разговоре с помощниками допустил возможность поддержки ликвидации нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Об этом ранее сообщила The Wall Street Journal. По данным издания, такой сценарий рассматривается в случае отказа Тегерана от разработки ядерного оружия и неуступчивости иранского руководства. В беседе с Рамблером политолог Евгений Михайлов оценил вероятность реализации этого сценария и риски для Вашингтона.

По мнению эксперта, попытка физического устранения Моджтабы Хаменеи может быть предпринята в обозримой перспективе, поскольку Дональд Трамп уже продемонстрировал готовность действовать в обход международных норм.

Трамп уже открыл "ящик Пандоры". Он выкрал президента Венесуэлы Мадуро, а также вместе с Израилем ликвидировал Али Хаменеи. Поэтому угроза для его сына [Моджтабы] вполне реальна. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Вместе с тем эксперт связал появление утечек в прессе не с силой США, а с их уязвимостью. По словам политолога, Вашингтон и Тель-Авив не могут добиться решающего перелома в противостоянии с Ираном.

«США и Израиль уничтожают инфраструктуру, но Тегеран жестко отвечает и "раскачивает" регион. Это создает серьезные проблемы для Трампа, поэтому он в ярости и угрожает физической расправой тем, кто отказывается играть по-американски», — пояснил специалист.

Несмотря на опыт ликвидации Али Хаменеи (которую, как напомнил эксперт, израильские спецслужбы провели, используя взломанные камеры слежения в Тегеране), убийство его сына — задача качественно иного уровня сложности.

«Моджтабу будут прятать намного лучше. Возможности израильтян ограничены. Кроме того, в интересах России и Китая не допустить поражения Ирана. Можно предположить, что последуют качественные консультации по обеспечению безопасности главы государства. Попытки ликвидации, скорее всего, будут, но достичь цели в таких условиях будет крайне маловероятно», — резюмировал Михайлов.

