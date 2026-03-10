Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

FT: Израиль запланировал затяжную войну с «Хезболлой»

Израильские власти готовятся к продолжительной кампании против ливанского движения «Хезболла», заявили осведомленные источники Financial Times. По их словам, эта кампания, вероятно, продолжится и после окончания войны с Ираном. На прошлой неделе израильские чиновники заявили, что, по их ожиданиям, американо-израильская война против Ирана продлится «несколько недель». Однако президент США Дональд Трамп, похоже, смягчил свою позицию: 9 марта он сказал, что война идет с опережением графика и «практически завершена». Источники, знакомые с планами Израиля, заявили, что наступление на «Хезболлу» продлится как минимум столько же, сколько и операция против Ирана, и может даже продолжиться после завершения конфликта с Тегераном.

По словам одного из собеседников FT, цель состоит в том, чтобы нанести «Хезболле» достаточный ущерб, благодаря которому эвакуация жителей северных израильских поселений больше не потребуется. Арабский дипломат заявил FT, что информация о сроках кампании была доведена до сведения стран региона. Израильтяне готовят международных игроков к тому, что война с «Хезболлой» может затянуться. Два источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что обсуждалась возможность отправки израильских войск в долину Бекаа, часть которой считается оплотом «Хезболлы». Также предпринимаются дипломатические усилия: по словам источника FT, Франция предложила помощь в разоружении «Хезболлы», а ливанские чиновники публично заявили о готовности к прямым переговорам с Израилем.

На ударившем по школе в Иране снаряде оказалась маркировка США

Обломки ракеты, предположительно, оставшиеся после смертоносных ударов по военно-морской базе и начальной школе на юге Ирана 28 февраля, имеют маркировку американской крылатой ракеты. Как пишет The New York Times, фотографии обломков были опубликованы в Telegram иранской государственной телекомпанией. Из более раннего анализа The Times следует, что большая часть школы была разрушена в результате ракетного удара. Сообщается, что в ходе атаки погибло по меньшей мере 175 человек, большинство из которых - дети. На снимках на обломках ракеты есть серийные номера и другие детали, соответствующие классификации и маркировке боеприпасов Минобороны США и его поставщиков. Фрагменты, по всей видимости, принадлежат крылатой ракете Tomahawk американского производства, выпущенной в 2014 году или позже.

Проанализированные The New York Times доказательства указывают, что школа была поражена во время серии американских ударов по соседней военно-морской базе. В воскресенье иранское агентство Mehr опубликовало видео, которое The Times и другие СМИ идентифицировали как удар крылатой ракеты Tomahawk по медицинскому зданию на военно-морской базе. NYT отмечает, что Пентагон классифицирует Tomahawk как высокоточный боеприпас. Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений, что школа якобы была поражена самим Ираном. Он не предоставил никаких доказательств своим утверждениям, но заявил, что у Ирана есть ракеты Tomahawk. Однако это не так, подчеркивает NYT. Любая страна, которой США продали Tomahawk, должна была бы получить разрешение Госдепа, прежде чем передать их Ирану. Сейчас эти ракеты есть лишь у США, Австралии и Британии.

«Трус»: Мерцу досталось за потакание Трампу

Спустя неделю после того, как Дональд Трамп назвал испанское правительство «ужасным» и пригрозил разорвать торговые связи с Мадридом, испанские лидеры все еще возмущены действиями канцлера Германии Фридриха Мерца, который молча сидел в Овальном кабинете, пока президент США произносил свою гневную речь. Как пишет Politico, вице-премьер Испании Йоланда Диас заявила, что Мерц входит в число лидеров ЕС, которые «понятия не имеют, как управлять историческим моментом, в котором мы живем». Диас подчеркнула, что сегодня Европе нужно «лидерство, а не вассалы, которые отдают дань уважения Трампу».

После встречи с Трампом Мерц заявил, что не стал защищать Испанию, поскольку не хотел «усугубить» ситуацию, публично критикуя Трампа. Он добавил, что позже за закрытыми дверями сказал президенту США, что санкции не могут быть введены против одной страны ЕС. Однако такая риторика не смогла успокоить Мадрид. Глава МИД Испании Хосе Луис Альбарес резко раскритиковал Мерца, заявив, что не может представить, чтобы бывшие канцлеры Ангела Меркель или Олаф Шольц молчали в подобной ситуации. Канцлер также подвергся резкой критике в испанской прессе: эксперты назвали Мерца «трусом», а редакционные статьи обвинили его в «неспособности защитить европейского партнера так, как того требует базовое чувство солидарности». Публичный характер конфликта необычен, учитывая, что Мадрид и Берлин исторически поддерживали прекрасные отношения, а лидеры Испании и Германии были связаны прочными узами независимо от их политических взглядов, подчеркивает Politico.

Британия передумала отправлять свой авианосец на Ближний Восток

Британия отказалась от планов по отправке авианосца «Принц Уэльский» на Ближний Восток после того, как президент США Дональд Трамп высмеял британского премьера Кира Стармера за желание присоединиться к войне с Ираном после того, как она уже «была выиграна», пишет Financial Times. Британские чиновники заявили, что авианосец, находящийся в Портсмуте, не готовится к «действиям, связанным с Ираном», а Даунинг-стрит сообщила, что решение о его развертывании не принималось. Эта новость появилась после того, как Минобороны Британии привело корабль и его экипаж в состояние повышенной готовности к отплытию в течение пяти дней. Такой шаг был подтвержден в заявлении в субботу в связи с наращиванием военной мощи Лондона на Ближнем Востоке.

Некоторые британские чиновники утверждали, что планов отправить авианосец на Ближний Восток никогда не было, и что вместо этого корабль готовят к операциям НАТО и развертыванию в Арктике. Однако другие британские официальные лица настаивали, что внезапное изменение степени готовности понадобилось, чтобы дать правительству возможность развернуть военный корабль в восточном Средиземноморье. На выходных Трамп высмеял эту идею в соцсетях, написав, что американцам «не нужны люди, которые вступают в войну после того, как США ее уже выиграли». Помощники Стармера опровергли утверждения, что президент США сыграл какую-либо роль в изменении планов Лондона. Опросы общественного мнения показывают, что большинство британцев поддерживают решение Стармера не присоединяться к американо-израильской войне против Ирана.

СМИ: Южная Корея передала ОАЭ дополнительные ракеты ПРО

ОАЭ, вероятно, получили от Южной Кореи десятки дополнительных ракет-перехватчиков «Чхонгун-II»,пишет The Korea Herald. По данным корейских СМИ, днем 9 марта из аэропорта Тэгу, расположенного недалеко от южнокорейской авиабазы К2, вылетел стратегический транспортный самолет C-17 ОАЭ. Утверждается, что самолет доставил в ОАЭ перехватчики Cheongung-II, разработанные южнокорейским производителем ракет LIG Nex1.

Boeing C-17 Globemaster III - стратегический военно-транспортный самолет, способный перевозить до 77 тонн груза и широко используемый для транспортировки крупной военной техники. Десятого марта Абдулхалек Абдулла, политолог из ОАЭ, поблагодарил Южную Корею в своем сообщении в соцсети за оперативную поставку 30 ракет-перехватчиков. Он подчеркнул, что «друг познается в беде». В парламенте Южной Кореи сообщали, что после начала боевых действий из двух батарей ракет «Чхонгун-II», развернутых в ОАЭ, было выпущено около 60 ракет. По сообщениям источников, знакомых с ситуацией, показатель успешности перехвата составил 96 процентов.