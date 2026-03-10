Трамп начал присматриваться к кандидатам президентской гонки 2028 года

Президент Соединенных Шатов Дональд Трамп в частном порядке обсуждает с советниками и спонсорами вице-президента Джея Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио в контексте президентских выборов 2028 года, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, близкие к хозяину Белого дома.

По информации издания, американский лидер на протяжении нескольких месяцев опрашивал окружение о политических сильных и слабых сторонах двух представителей Республиканской партии. Вместе с тем Трамп считает это «игрой» и не рассматривает сравнение как выбор официального преемника, говорится в статье. Однако, как отмечается в материале, вопрос будущего наследника своей империи MAGA остается для него одним из ключевых.

По данным источников газеты, президент США все чаще проявляет расположение к Рубио, хвалит его выступления и обращается за советом по вопросам, не относящимся к его прямой компетенции. При этом глава американского государства не критикует Вэнса и не сомневается в его электоральных перспективах, поделились подробностями авторы публикации.