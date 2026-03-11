Иран выдвинул США условия для возобновления переговоров

Иран выдвинул условия для продолжения переговорного процесса с США.

По информации телеканала Al Mayadeen, среди условий иранской стороны — гарантии отказа от атак на исламскую республику, выплата компенсаций и возможность реализовывать ядерный топливный цикл.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф между тем ранее заявил, что Иран не пойдёт на прекращение огня до того момента, пока не преподаст урок противнику, чтобы пресечь даже идею повторных военных действий против иранского народа.